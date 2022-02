Poslední slovo Radky Kvačkové: Hlavně přehledně

Názor

Super nápad, natočit hraný seriál o kriminálních případech z devadesátých let. Vždycky je lepší vyprávět o něčem, co se opravdu stalo, než si příběhy složitě, a někdy dokonce křečovitě vymýšlet. A bývá to i užitečnější, protože člověk si leccos utřídí.