16. března 2021 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Nedávno mě v televizi zaujal podtitulek „hostka“. Objevil se pod mluvící hlavou mladé ženy, aby vysvětlil, proč si ji máme poslechnout. To se tak v dobrých pořadech dělá, a je to důležité. Vždycky mě pěkně naštve, když sleduju například medailonek nějaké osobnosti, kdosi na ni zajímavě vzpomíná, a já nevím, jestli je to sestra, manželka nebo kolegyně.

Poslední slovo Radky Kvačkové: Neznabozi Všimla jsem si, že třeba na CNN řeší tyhle věci dost důsledně. Když referují o válce nebo o nějaké jiné katastrofě a oslovují při tom lidi, na spodní části obrazovky bývá například slovo „survived“ přeživší, nebo „injured“ – zraněný. Jednou jsem na CNN sledovala jakýsi pořad z medicínského prostředí, pod jednou mluvící hlavou byl titulek „patient“ a pod jinou „hypochondriac“. Užitečné.