Poslední slovo Radky Kvačkové: Iniciativy a tak vůbec

Názor

Naši Ukrajinci jsou z Dnipra. Matka, dcera, sedmiletý vnuk (plus krysa za krkem). Dcera hledá práci. Je schopná kreslit online návrhy bytů v programech HART a SV, což dělala doposud. To píšu pro případ, že by někdo o možnosti takového uplatnění věděl, ale spíš budeme muset hledat něco přízemnějšího. Chlapeček po příjezdu zvracel, ale už je v pořádku, pomohlo iniciativně dodané živočišné uhlí.