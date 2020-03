Poslední slovo Radky Kvačkové: Jak je to u nás

Praha Bývalo zvykem psát zápisky z cest. Teď letí zápisky z domova. Nakonec proč ne? Vlastně jsem s tím začala už v pátek třináctého, když bylo jasné, že ven se napříště moc nepodívám. Takže:

Pátek – Můj akční rádius se scvrknul, mám ale štěstí. Když se dost vykloním z okna (spíš okénka), můžu krmit ryby a dohlídnu až ke Karlovu mostu. Taky můžu vyjít na dvorek a pootevřít vrátka na Velkopřevorské náměstí. Zkouším to. U Lennonovy zdi asi padesátka cizinců, z toho polovina Asijců. To je tak pětina běžného stavu. „Proč tu ještě jsou?“ ptá se paní odnaproti. Můj životní partner sleduje televizi a chce vědět, jestli si může člověk koronavirus vsugerovat. Po hodině před obrazovkou má pocit, že na něj něco leze. V rádiu rozhovor s psychologem. Moderátor říká, že někteří lidé by mohli mít z uzavření hranic něco jako úzkost. Bude asi mladý.