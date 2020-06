Ta nahrávka získala popularitu. Je na ní zachycena (asi tajně) promluva hokejového trenéra k jeho dorosteneckým svěřencům poté, co se po koronavirové pauze vrátili k tréninku a chytají dech.

Promluva dosti drsná: „… Tady je to jak lazaret, a to je vám teprv patnáct… Že jste se dva měsíce flákali, je vrchol!“ seřvává hlas kluky a ujišťuje: „Já su zvyklej hrát jedině o titul, takže ty na led taky nejdeš, to je ti, doufám, jasný.“ Je tam i pasáž o okostici. „… Já ti dám okostici, vole, až ti bude špatně, vole… vaše tělo ještě vůbec nemůže vědět, že nějaká okostice je…“