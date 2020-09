Poslední slovo Radky Kvačkové: K čemu všemu může dojít

Slýchávám takových vět víc, ale tuhle, z rádia, jsem si zapsala: „V případě stadionu došlo k vysoké kvalitě architektonického návrhu.“ Vlastně mám v poznámkách ještě pár takových: Například že „v posledních letech došlo k menšímu množství hraničních přechodů“. Snažím se pochopit, co člověka přiměje, aby se vyjadřoval tak krkolomným způsobem.

A myslím, že to mám: mikrofon. Nejspíš lidi hypnotizuje jako had králíka, kterého se chystá spolknout. Chcete říct, že přibývá zločinnosti, ale když vám dají před pusu mikrofon, řeknete: „došlo ke stoupajícímu nápadu zabití z hlediska vražd“. (To jsem si taky nevymyslela.)

Podobnou schopnost jako mikrofon má zřejmě i úřad. Když pracujete na ministerstvu, u soudu nebo na ředitelství policie, máte nejspíš pocit, že se nemůžete vyjadřovat normálně, protože by si někdo mohl myslet, že postrádáte kompetenci. Svým způsobem mě to fascinuje. Jestlipak bych něco takového taky dokázala? ptám se občas. Nakonec, proč to jednou nezkusit?