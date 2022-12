Jaroslav mi pak ale stejně hlásil, že je o osmnáct tisíc lehčí. Emičce právě slíbil zaplatit týden v Anglii. Prý kvůli vylepšení angličtiny. Ne že by rodiče byli lakomí, ale platili už školní lyžařský kurz, a ten je přišel na devět tisíc… Jaroslav je skeptický stran toho, že by týden pobytu v Anglii třináctileté vnučce nějak zvlášť pomohl se zvládnutím jazyka, jenže prý jede celá třída a jak by k tomu holka přišla, kdyby nejela taky.