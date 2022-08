Přečetla jsem si, že když psával články H. G. Wells, zaměstnal tím manželku, která jeho rukopis přepisovala do lépe čitelné podoby, a dále sestřenici, která takto upravené stránky ťukala na psacím stroji. A to nemluvím o sazeči a metérovi, kteří museli každé písmenko přenést do slitiny olova, antimonu a cínu, a kovové sloupce naskládat do novinové stránky určené k dalším úkonům.