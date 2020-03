Poslední slovo Radky Kvačkové: Kdo za to může

10. března 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Ani nevím, proč jsem se na sebe do toho zrcadla tak široce zasmála. Normálně to nedělám, takže vrásky zůstávají z větší části v klidové, a tudíž latentní pozici. Najednou na mě skoro zakřičely a já musela dát zapravdu tomu revizorovi, co mě ráno v tramvaji přešel, jako bych tam nebyla.

Trochu mě to urazilo. Představovala bych si, že ode mne bude chtít vidět jízdenku – jako od všech ostatních cestujících –, a když řeknu, že ji nepotřebuji z důvodu věku, dá si ode mě předložit občanský průkaz a při pohledu na datum narození projeví mírný údiv, v ideálním případě něco jako nevěřícnost. No, nenamáhal se.