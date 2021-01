Praha Myslela jsem, že znám lidi na Malé Straně víc než jiní, protože tu bydlím déle než jiní. Byl to omyl. Přesvědčuju se o tom při každé procházce kolem Kampy, na které se připojím k podstatně pozdějšímu usedlíkovi panu J..

Chodím teď kolem Kampy proto, že v době pandemie nemůžu moc nikam jinam, dokonce ani do redakce. Pan J. chodí zase proto, že nemůže do hospody, přesněji do hospod. Tím nechci říct, že by byl opilec. Jen hodně vydrží, i když už taky není úplně nejmladší, a nějakou dobu pobírá dokonce důchod.