Praha Nezdá se mi, že by se o tom moc mluvilo. Každou chvíli se sice spekuluje, která zbraň je víc a která míň nebezpečná, ale nikdo nejmenuje tu nejnebezpečnější, i když je nabíledni. Největší zabiják je přece testosteron!

Nebýt testosteronu, kdo by všechny ty bomby, kalašnikovy nebo dlouhé kudly používal? My holky, které od dětství převlíkáme panenky a zařizujeme pro ně dětské pokojíčky? My, co jsme ochotné obdivovat střelce jedině proto, že nás zajímá jeho genetická informace upotřebitelná pro založení hnízda?