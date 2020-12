Poslední slovo Radky Kvačkové: Mluvení lupení

1. prosince 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Jéééžiš, to jsem ráda, že vás vidím, radovala se ta přibližně pětačtyřicetiletá žena, zjevně lačná hovoru, a hned se chopila jedné z mých nákupních tašek, že mi s nimi pomůže domů. Úplně domů by se v karanténě nemělo, tak aspoň na chvíli na procházku do parku, přemlouvala mě, musí mi toho totiž spoustu vyprávět…

Třesu se na lidi, kteří chtějí vyprávět, zvlášť když jsem je dlouho neviděla, v daném případě od doby, kdy jsme obě chodily s dětmi a vnoučaty na hřiště.

„Tak co pořád děláte?“ provedla jsem výkop.