Poslední slovo Radky Kvačkové: Nakažlivé nemoci

Věděli jste, že ten, kdo úmyslně způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení či rozšíření nakažlivé nemoci u lidí, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, případně zákazem činnosti nebo propadnutím věci? Já se to dozvěděla, když jsem se pokoušela na internetu zjistit, jestli náhodou není v seznamu nakažlivých chorob uvedena taky deprese.

No není. Přitom já vím docela určitě, že nakažlivá je. Náš tatínek ji kdysi měl, maminka ji od něj chytla a my děti jsme nákaze unikly jen proto, že jsme koukaly být co nejvíc z domu. Zajímavé na tom bylo, že jakmile se nakazila maminka, tatínkovi se trochu ulevilo. Jako by se ten náklad naředil nebo rozložil na víc nosičů.