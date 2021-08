Poslední slovo Radky Kvačkové: Návštěva

Přítel Pepa není alkoholik, nýbrž osmdesátník, který má snad všechny nemoci, co existují, koukají z něj různé hadičky, sotva chodí, a když vstává ze sedu, musí mu někdo pomáhat. Doma se starali dlouho, ale teď už to tak úplně nezvládají, takže dali na doporučení internisty, který měl Pepu v parádě naposledy, a z nemocnice převezli pacienta rovnou do zařízení, kde pečují taky o lidi s alzheimerem. Dlužno říct, že moc hezky. Budova je moderní, čistě vlídná, má zahrádku s lavičkami a altánkem, jídelnu se spoustou světla a vedle recepce s bufetem příjemný prostor pro posezení s návštěvami.