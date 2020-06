Poslední slovo Radky Kvačkové: Naživo

Moje banka se chystá rušit v Česku pobočky a nadále stavět na internetovém bankovnictví a call centru. Nic proti internetovému bankovnictví, ale přece jen mám lepší pocit, když vím, že si můžu na svého bankéře sáhnout. Ne že bych na bankéře sahala nějak pravidelně, ale občas se potřebuju přesvědčit o jeho fyzické existenci.

Fyzická existence je pro mě dost důležitá a v posledních týdnech mi chyběla. Lidi jenom světélkovali na dálku, což bylo jistě lepší než nic, ale na kolegy do práce jsem se šla stejně při první příležitosti podívat, jestli opravdu jsou. No, všichni nebyli a není vyloučeno, že nikde nebudou úplně všichni, co byli před koronavirem.