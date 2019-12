Poslední slovo Radky Kvačkové: Nebezpečí

17. prosince 2019 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

PRAHA Ředitelka školy v polském městě Barczewo chtěla ověřit, jestli jsou žáci připraveni správně reagovat na nebezpečí. Najala proto několik mladíků, kteří si natáhli přes obličej kukly, vzali do ruky makety zbraní a zahájili na budovu něco jako teroristický útok. No, nedopadlo to dobře. Děti vyděšené, jedno dokonce vyskočilo z okna, naštěstí v přízemí, učitelé i rodiče rozčíleni, že nikdo nebyl informován předem.

Není přitom jisté, jestli oni sami na Mikuláše předem informují svoje malé potomky, že čert není pravý. Aspoň nás doma neinformovali a já nevyskočila z okna jenom proto, že mě drželi. Nevím, jestli pochopili, že děti jsou různého druhu. Jedno nevnímá nic menšího než uragán, druhému stačí vánek. Nepříjemné je, když musí být vychovávány v jedné rodině a vzdělávány v jedné třídě.