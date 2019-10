Poslední slovo Radky Kvačkové: Nesportovní typ

29. října 2019 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

PRAHA Nepřipadá vám zvláštní, že kluci a holky, kteří znechuceně protáčejí panenky, kdykoli jako rodič nebo učitel nepatrně zvýšíte hlas či nároky, radostně snášejí, když jim trenér nadává do lenochů, řve na ně a rozdává trestné dřepy? Myslím třeba fotbalový trenér. Nebo basketbalový. Nejsem sportovně založená a vůbec nechápu, proč se tolik lidí honí za jediným balonem, když by už dneska mohl mít každý svůj, ale nějak se stalo, že celá moje rodina to má naopak.

Naše víkendy se skládají z přejezdů mezi stadiony, sportovními halami a hřišti, u našeho stolu se mluví téměř výhradně o přihrávkách, kličkách a postupech či sestupech v jakýchsi tabulkách. Tedy pokud se v těch sportem nabitých sobotách a nedělích vůbec podaří společně usednout.