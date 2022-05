Poslední slovo Radky Kvačkové: Nevítězství

Americký prezident Biden si nedávno dělal starosti, jak by něco takového nesl Vladimir Putin, rozumějte, kdyby mu na Ukrajině hrozil mír bez jakýchkoli územních zisků. Neudělal by něco, co by uvrhlo svět do globální války? Bidenovy obavy patrně nebudou liché. Ruský prezident těžko může říct – tak sorry, invaze k sousedům byla omyl a ty tisíce mladých kluků padly zbytečně. Ukrajinský prezident Zelenskyj ovšem zase nemůže smáznout nevinné oběti, hrdinství obránců či zničená města a říct nájezdníkovi – tak jo, vemte si, co uznáte za vhodné.