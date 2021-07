Poslední slovo Radky Kvačkové: O rodičích a dětech

Nejdražší rodiče, přijměte mnoho pozdravů a ruky políbení od Vaší vděčné dcery. Též dědečka pozdravuji a rukulíbám… Tahle slova poslala přibližně sedmnáctiletá Bedřiška, má pozdější babička, domů z penzionátu ve Veltrusích.

Poštovní razítko není úplně čitelné, ale muselo to být někdy na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Dokonale kroužená písmena v dokonale rovných řádcích, jedna nepodstatná chybička, jedna hrubka a jedna prosba: „Prosím, až pojedete za Vénou, tak by Vám dal, tatínku, prosím Vás ty červené desky, co míval doma na noty, a až pojedete, maminko ke mně, byste mi je prosím Vás sem vzala, neboť je potřebuji, bych z not žádný list neztrácela…“