Názor

Léta píšu o školství a celou dobu mi vrtá hlavou, jak by si vedly děti, kdyby nechodily do školy. Nemluvím o dětech, co byly teď doma kvůli covidu, ani o těch, které učí maminka a kantoři kontrolují pokroky. Myslím děti školou nedotčené, ponechané vlastní iniciativě.