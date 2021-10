Jedna přítelkyně to na Facebook napsala natvrdo, když zmínila, že do volební místnosti s ní šly i její děti, které loni opustily základní školu a vstoupily na čtyřleté gymnázium. Proč by nemohly volit už i ony, ptala se s tím, že by to nejspíš dávalo větší smysl, než když se belhají k urně i lidi se začínající demencí. Ano, takhle to napsala, a samozřejmě tím rozpoutala výživnou diskusi.