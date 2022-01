Poslední slovo Radky Kvačkové: Otázky, které nikdo neklade

Když se řekne, že je, dejme tomu, čtyřicetiprocentní, mám si to vysvětlit tak, že čtyřicet očkovaných neonemocní, nebo že se nakažený dočká o čtyřicet procent lehčího onemocnění, než by se dočkal bez vakcíny? Někdo se na to jednou zeptat musí, říkám si a pečlivě poslouchám zejména veřejnoprávní média. Při vaření, při jídle, při odpočinku, ano i při psaní. No, neptá se nikdo, asi není zvědavý. Nebo se bojí, že by byl(a) za hlupáka. Sama teď trochu riskuju, že si inteligentnější jedinci budou směrem ke mně klepat na čelo.