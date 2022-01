Do kostela chodím jednou ročně, a to na Vánoce nebo na Nový rok. Letos jsem návštěvu spojila s novoroční procházkou. Nebyla úplně krátká, neboť bylo třeba trochu hledat. Ne že by zrovna u nás na Malé Straně kostely nebyly, je jich víc než v jiných pražských čtvrtích, ale mají většinu času zavřeno nejspíš proto, aby se dovnitř nedostali zloději.