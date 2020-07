Poslední slovo Radky Kvačkové: Pohlednice z Krkonoš

Po roce zase na pár dní do Krkonoš. Nádhera. Kolem Svobody nad Úpou ani náznak po zničených lesích. Naopak, zeleň bují jako zběsilá, zarůstají i cestičky. Nějaké změny ale pozoruju. Například noviny se nekupují v trafice, ale v zelenině, a když si dáte v Janských Lázních rande u sochy Krakonoše, nenajdete ji. Nechcete věřit, protože to je, jako kdyby zmizel z pražského Staroměstského náměstí Jan Hus i s podstavcem.

Pak se ale záležitost vysvětlí. Autobusy potřebovaly místo na otáčení, tak tu horu kamení, ze které vystupuje mohutná hruď a impozantní hlava vládce živlů, přemístili nad zatáčku. Bůh ví, jak to dokázali.

Zastavují se hlavně rodiny. „A kdo je to ten Krakonoš?“ ptají se dívenky asi tak osm devět let tatínka čtyřicátníka. Ten se diví: „Přece pán zdejších hor, copak vy neznáte Krkonošské pohádky?“ Děti se dívají nechápavě. „No tak holky, vzpomeňte si, Anče, Kuba, Trautenberk, to vám nic neříká?“ Ne, neříkalo. Čtyřicátník kroutí hlavou: „… a my na tom vyrostli.“