Hlasovací lístek do zastupitelstva hlavního města má plochu větší než kuchyňský stůl, k tomu je tu další plachta do městské části, celkem 31 politických stran a hnutí, 1371 jmen. „Z toho znám dva,“ konstatovala majitelka jezevčíka s tím, že zrovna je by nevolila. Panička od fenky Viky ještě obálku s kandidátními listinami neotevřela, ale dala najevo, že se míní rozhodnout podle názvů jednotlivých subjektů. Čeká, že některý se jí zalíbí.