Poslední slovo Radky Kvačkové: Pozdvižení

Máme teď v Praze 1 nové pozdvižení. Chtějí nám porazit starý javor. Ne kvůli stáří, ale kvůli projektu. Ovšemže se protestuje. Projekty a protesty se už dlouho vyskytují v tandemu, i když přesnější by bylo říct v duelu. Začnou si většinou architekti. V daném případě promítli své vize do trojúhelníkového cípu trávy mezi Smetanovým nábřežím a ulicí Karolíny Světlé.

No, nelze ho nazvat parčíkem, na to nemá velikost, terén ani polohu. Vedle silně exponované dopravní tepny láká ke spočinutí asi jako prostřední pruh dálnice, a to přesto, že je na něm ten javor.