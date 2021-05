Poslední slovo Radky Kvačkové: Právo na diagnózu

Dostal se mi do ruky magazín vydaný u příležitosti nedávného Mezinárodního dne autismu nadačním fondem ATYP. Designem mi trochu připomínal na křídě vyvedené módní časopisy, které většinou prolistuju a odložím, nakonec jsem ho ale se zájmem přečetla skoro celý. Nedá se nic dělat, autismus je nosné téma. Do našich končin vstoupilo před přibližně třiceti lety spolu s americkým filmem Rain Man a od té doby se mnohé vysvětlilo.

Vysvětlovat lidem, že každý nemusí být stejný jako oni sami, nebývalo v minulosti zvykem a ještě za mého mládí se neuznávala ani senná rýma, protože rýmu můžu přece dostat jenom z nachlazení. Už se uznává a seznam respektovaných odlišností se prodlužuje každým rokem, což považuji za pádnější důkaz pokroku než chytré mobily nebo přistání na Marsu.



Dopad je znát. Mám známou, která tak pochopila, že autisti byli všichni tři její manželé, a jinou, co vodí synka k odborníkům kvůli tomu, že chlapec na návštěvách odmítá cokoliv jíst nebo aspoň z nabízeného ochutnat. Matka tvrdí, že s diagnózou by to snášela snáz.

Autismus může mít, jak známo, hodně závažnou formu, ale taky může být jen mírný a na první pohled nenápadný. Když jsem si přečetla, jak se projevuje, skoro jsem se lekla, kolik autistů znám, nebo kolik jich mám dokonce ve svém nejbližším okolí. Mezi znaky mohou prý patřit například problémy s komunikací a chápáním druhých, stereotypní chování, nezvyklé reakce na běžné podněty nebo neschopnost zapamatovat si delší slovní informaci. Pravděpodobně nebudu jediná, kdo si při čtení řekl – ale to je přece celý náš Laďa!

Diagnóza může být opravdu úlevná, a to nejen v případě autismu. Když máte dítě, které ne a ne číst, je určitě dobré vědět, že existuje dyslexie a že jí trpěl i Einstein. (O toho je tak trochu boj, někdy si ho přivlastňují právě autisti. Ostatně tvrdí se, že, pokud byste vymýtili autisty, nebylo by už žádné Silicon Valley.) Ve školách se ale zabydluje taky dysgrafie, dyskalkulie nebo tak zvaná ADHD, tedy porucha pozornosti doprovázená hyperaktivitou.

Na rodičovské schůzce, na které jsem se před pár lety octla, třídní učitelka konstatovala, že nějakou diagnózu mají dvě třetiny dětí. – Jako proč jen dvě třetiny? Napadlo mě. Na diagnózu má přece nárok každý. Nakonec i mně by se asi ulevilo, kdyby někdo povolaný pojmenoval latinským nebo řeckým termínem pár zvláštností, jimiž se vyznačuji, a vysvětlil mému okolí, že jsou silnější než já, takže s nimi nemůžu ani při nejlepší vůli nic dělat. Kdoví, jestli by se na ně nenašly i nějaké prášky.

Pokud jde o ten magazín, je v něm zajímavých informací spousta. Taky se tam dozvíte, jak se v komunitě autistů kolem nadačního fondu ATYP říká neautistům: „neurotypici“. Zní to taky trochu jako diagnóza. Ale, proč ne? Vždyť říkám, že právo na diagnózu má mít každý.