Poslední slovo Radky Kvačkové: Pražáková

22. října 2019 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Ta věta byla slyšet hlavně v souvislosti s Věrou Jourovou: Ona to tam už zná, ví, jak to v Evropské komisi chodí... Naučit se, jak to chodí v Evropské komisi, kde mají tolik chodeb a dveří, kde říkají záchodu koupelna, a i pod klíčovým slovem „Unie“, které tam padá každou minutu stokrát, si každý představuje něco jiného, chce jistě čas a úsilí.

Je ale třeba říct, že začátečník by to neměl těžké jen v Bruselu. Vždycky po volbách si říkám, co si asi počne nový ministr, když přijde na ministerstvo, kde jaktěživ nebyl, jestli třeba nebloudí, a jak dlouho mu asi trvá, než například rozezná, kdo z místních je důležitý a kdo se tak jenom tváří.