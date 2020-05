Poslední slovo Radky Kvačkové: Přešlapy

5. května 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Praha Nebaví mě články o význačných osobnostech, které vypočítávají, čím byly význačné, co všechno napsaly, složily, namalovaly nebo vybojovaly. Baví mě, když o nich někdo napíše něco osobního, co se jim v životě přihodilo nebo co je charakterizuje jako lidi.

V tom ohledu mne v příloze Orientace tohoto listu potěšila nedávná vzpomínka na právě zemřelého ilustrátora, režiséra a scenáristu Gena Deitche, který přijel do Prahy před víc než půl stoletím z Ameriky a už zůstal, aby tu dělal světové filmy a žil český život. Ta historka vypráví, jak chodil v šedesátých letech dlouho žádat na bytovou správu, aby v jejich vymrzlém malostranském bytě spustila topení, a jak mu pořád říkali, že nemají tu správnou kompetenci, až jim jednoho dne rozbil v kanceláři lahví okno, ať taky vědí, jaké to je, sedět v zimě.