Poslední slovo Radky Kvačkové: Přísně tajné barvy

Nechápu, proč se dělá tolik povyku kvůli tomu, že u Windsorů svého času diskutovali, jak asi bude vypadat potomek Harryho a Meghan. My se doma taky vždycky bavili o tom, jak asi bude vypadat dítě, které se má narodit.

Že by mohlo jít v královské rodině o rasismus, protože americká babička je tmavé pleti? My měli dědečka zrzavých vlasů! A jen tak mimochodem, těšili jsme se, že by se nám mohla narodit třeba zrzavá holčička. Co když to mysleli Windsorovi podobně? Nebo vlastně skoro podobně, protože jistý rozdíl tu je. V barvách. Černá je tajná.