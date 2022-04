Názor

Nejvyšší čas navštívit psychiatra, řekla jsem si takhle po večerních televizních zprávách. Ne že by se mi zas tolik přitížilo, ale proto, že bych si potřebovala promluvit s někým, kdo umí číst chování lidí, v daném případě vojáků. Já totiž pochybuju, že jdou do války, natož do něčeho, co sami nazývají pouhou speciální vojenskou operací, rovnou s úmyslem vraždit civilisty.