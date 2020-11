Poslední slovo Radky Kvačkové: Sběratelé střípků

24. listopadu 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Patřím do údajně nevelké skupiny lidí, kteří se v roušce trochu dusí. Nejspíš proto, že se trochu dusím i bez roušky. Jak se mé nosní sliznici něco jen třeba mírně nezdá, zužuje už tak úzké průduchy na minimum. Roušku mám sice v pohotovosti na bradě, samozřejmě si ji navleču, když jdu do obchodu nebo s někým mluvím, ale do velkých hovorů se kvůli tomu dušení nepouštím.

Úplně odtržená ovšem nejsem, jelikož ledacos zaslechnu. Tuhle jsem třeba nesla domů nákup, a když jsem na Maltézském náměstí míjela mladou dvojici, co přišla na Malou Stranu zřejmě na procházku, zaznamenala jsem poznámku „… tady normální lidi určitě nebydlej“. Byla bych ráda vysvětlila, že pár jich tu pořád ještě bydlí, ale dvojice už byla stejně za mými zády. Taky nevím, jestli by ji to zajímalo.