Poslední slovo Radky Kvačkové: Seriál Koronavirus

12. května 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Když na vás přišla v dřívějších časech nepříjemná rýma, věděli jste, že za dva tři dny to bude lepší. Teď abyste pro jistotu začali psát testament. Nepřišla na mě dobře čtyři roky, od té doby, co sama nikam nechodím a dezinfikuju i noviny, je tu už podruhé. Nebo že by šlo o ¬nějakou dosud nediagnostikovanou jarní alergii?

Už dávno jsem si všimla, že se tahle nejběžnější ze všech viróz chová dost zvláštně. Ztíží, případně znemožní vám dýchání, ale nikdy úplně, nýbrž střídavě na jedné a na druhé půlce nosu. Asi abyste se neudusili, protože potom by měla po legraci. Ostatně něco podobného říkají odborníci o covid-19. Že není v jeho zájmu zahubit svého hostitele. Dokonce jsem někde četla, že se snad koronavirus spletl, když přeskočil na lidi. Původně si myslel, že jim nebude jeho návštěva nijak zásadně vadit, stejně jako nevadí netopýrům. Ještě bych chtěla vědět, jestli lituje, ale to se zřejmě teprve zjišťuje.