Názor

Nevím jak koho, ale mě pohled na tu dvojici potěšil. Kdo by byl řekl, že prezident Zeman pozve na kus řeči do Lán svého někdejšího protivníka Karla Schwarzenberga a on přijde (přesněji přijede, protože oba bolí nohy a oba se pohybují na vozíku).