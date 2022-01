Poslední slovo Radky Kvačkové: Sto tisíc

Názor

Otevřela jsem tuhle své internetové bankovnictví a zjistila, že chybí sto tisíc. Displej mi místo nich nabídl jakési grafy cenných papírů. Sestupující. Aha! Ale stejně mi to přišlo líto. Až tak, že jsem se vydala do banky osobně, asi abych se přesvědčila, že je jim to taky líto.