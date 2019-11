Poslední slovo Radky Kvačkové: Talent na dárky

Nemám nadání na dárky. Pro příští týdny handicap. Všimněme si, že handicapy se projevují sezonně. Například v lednu nebo v únoru si nejspíš nikdo nevšimne, že neumíte zavařovat, ale možná se přijde na to, že nezvládáte napsat daňové přiznání, případně vycházet s penězi, aby zbylo na ty daně. Květen mě vždycky znervózňoval kvůli lásce. Obstarat si lásku, nota bene v ten správný čas, může být někdy ještě těžší než obstarávat dárky.

Za minulého režimu jištěného ostnatým drátem se mi opakovaně v noci zdávalo, že mě pustili na půl dne ven a já měla hodinu na to, abych mohla nakoupit v nejbližším obchodním domě na západ od našich hranic pro sebe a rodinu, co stihnu. Ve spěchu blízkém panice jsem brala z regálů barevné punčochy, nápadité ponožky, měkoučké kozačky, ještě měkčí mikiny a zoufala si, že nestihnu drogérii. Teprve s nástupem hojnosti i u nás jsem pochopila, že to bylo dobře. V drogériích, přesněji řečeno v odděleních kosmetiky přetékajících zbožím, bývám totiž nešťastná.