Poslední slovo Radky Kvačkové: Těžkooděnci a lehkooděnci

25. srpna 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Praha V poslední době mám problémy s policií. Ne že by mě popotahovala, nebo že by mi dokonce hrozil kriminál. Můj problém je vztahový. Nevím přesně, jak to vysvětlit. Možná by se dalo říct, že vztah k institucím má tak trochu matematický charakter, jelikož se v něm vyskytují znaménka plus a minus.

Poslední slovo Ondřeje Neffa: Co mě nenapadlo Ostatně, my starší si pamatujeme, jak se nás kdysi různé komise ptaly, jaký máme vztah k socialistickému zřízení, jestli kladný, nebo záporný. Myslím, že až donedávna byl můj vztah k policii spíše kladný, ba víc, občas jsem po policistech přímo prahla jako po síle, která může udělat pořádek tam, kde se ho nedostává. Většinou to udělali – nebo alespoň projevili snahu. Teď, co jsem víc doma a koukám víc na televizi, ale začínám o povaze té represivní instituce působící na celém světě pochybovat. Neobléká ona do uniforem surovce? Ptám se pod dojmem záběrů z Běloruska, ale třeba i z Hongkongu nebo z Ameriky. Není to tak, že se ti kluci s pendreky chovají slušně, jen když musejí, ale jak jim politici trochu povolí, mění se v brutální mlátičky?