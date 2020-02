Poslední slovo Radky Kvačkové: Tohle jste věděli?

25. února 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Věděli jste, že průměrná žena pláče průměrně pětkrát do měsíce, zatímco průměrný muž jen třikrát do roka? Zajímavé. Ještě víc by mě ale zajímalo, jak se taková věc zjišťuje. Předpokládám, že dotazníkem: Mohla byste laskavě sdělit, kolikrát do měsíce pláčete a kolik času touto aktivitou strávíte? (Prosíme, odečtěte krájení cibule.)

Dotazníky chodí čas od času i mně. Naposledy jeden zjišťoval, jestli si myslím, že technologie a automatizace umožní předcházet diskriminaci na pracovišti a vytvářet spravedlivější pracovní prostředí. To jsem si fakt nebyla jistá, ale zaškrtla jsem, že si to myslím, abych nesabotovala studii, jež byla prezentována jako globální.