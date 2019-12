Poslední slovo Radky Kvačkové: U rádia

10. prosince 2019 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Je hloupé spojovat demokracii s cibulí, ale už se stalo. Možná je to tím, že si pouštím rádio, hlavně když vařím, tedy zpravidla o víkendu kolem jedenácté. Otočím knoflíkem a začínám loupat cibuli. Skoro vždycky začínám cibulí, protože, to ví každá kuchařka, bez cibule pořádné jídlo neuděláte. Pak se pustím do krájení. Krájím a poslouchám.

Zpravidla se strefím do rozhlasových rozhovorů B. T. Bývají s různými, zpravidla zajímavými lidmi a debatuje se o různých, občas zajímavých věcech. Ale ať je řeč o psychice, politice, nebo o gramatice, jedno téma padne skoro vždycky, ještě než dokrájím: Myslí si dotazovaný, že je u nás ohrožená demokracie? A souhlasí s tím, jak se jí lidé zastávají na Letné?