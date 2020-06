Poslední slovo Radky Kvačkové: Vedlejší pozemek

Ten podvečerní televizní pořad se jmenuje Černé ovce. Teď jsem se na něj párkrát dívala a mohla jsem si hlavu ukroutit. Ne nad pořadem jako takovým, ale nad tím, o čem vypovídá.

Nedávno si jeho kameru pozvali například obyvatelé vesnice, kterou potkalo to neštěstí, že se do ní nastěhoval vyšinutec. Zdědil zahradu a udělal z ní skládku. Napřed svezl na pozemek, ale posléze i do jeho okolí vraky kdečeho od aut, motorek a kol přes vysloužilé dětské kočárky. Posléze kolem těch vraků a do jejich útrob začal vršit staré pneumatiky, kusy rozbitého nábytku, hadry, ale i přebytky potravin nejspíš z nějakého supermarketu.