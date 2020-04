Poslední slovo Radky Kvačkové: Zlatá svatba

Praha Popravdě řečeno jsem trochu doufala, že se tomu díky koronavirové karanténě vyhnu. Úplně pominout zlatou svatbu ale nešlo. Už proto, že muž, s nímž sdílím těch padesát let (teď už padesát let a jeden den), oslavy miluje.

Bylo to zjevné už na svatbě původní. Já chtěla jen malou a pozvala si jedinou kamarádku, on si přitáhl kumpánů dvacet. Já bagatelizuju i narozeniny, o jmeninách nemluvě, on sice tvrdí totéž, ale nejpozději týden před příslušným datem bere ostentativně do ruky kalendář a znechuceně kroutí hlavou, dokud se někdo nezeptá, co že ho tak bere. „Ááále, koukám, že zas už budu mít svátek…“ To kdyby se náhodou zapomnělo. Hádáte správně, různost není vztahu na překážku.