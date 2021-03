Poslední slovo Radky Kvačkové: Zločinci

Poslední dobou mi tak trochu vrtají hlavou zločinci. Nevím, jestli proto, že se pořád ještě hodně mluví o zločinech minulosti, nebo proto, že už se začíná mluvit o zločinech současnosti. Aspoň na Facebooku a u nás v ulici. „Všechno jsou to zločinci,“ shrnul nedávno diskusi o politické, hospodářské a morální situaci v Českých zemích soused Láďa, který se vyšel před dům nadýchat čerstvého vzduchu jako já.

Kdo je to vlastně zločinec, ptám se v duchu, a jak asi přemýšlí? Jestlipak vždycky ráno, když vstane, uvažuje, co za zločin by měl dneska spáchat? A říká tomu vůbec zločin?