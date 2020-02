Poslední slovo Radky Kvačkové: Zloději

Zloději, zloději, ve dne v noci choději. Ploty zdolávají s pružností péráka, po fasádách lezou jako batmani, zámky jsou jim k smíchu a mizí jako Copperfield. Policie je na ně krátká a nikdo jiný, kdo by se problému mohl ujmout, mě nenapadá. Ačkoliv přece: možná by se zlodějů mohla ujmout nějaká neziskovka.

Neziskové organizace jdou na věci jinak než policie. Nezavírají, nýbrž pomáhají a vychovávají. Narkomanům poskytují rady a jednorázové jehly, prostitutkám lékařskou péči, případně noční občerstvení, určitě by se našlo něco, co by přišlo vhod i zlodějům. Tipuju, že když teď pořád rozbíjejí v rodinných domech kolem Prahy okna, aby se dostali dovnitř, musí se občas pořezat, takže by se jim nejspíš šiknul sterilní obvaz. Nebo i trocha jodové tinktury.