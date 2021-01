Poslední slovo Radky Kvačkové: Zmatek v hlavě

Někdo chodí na Facebook, aby se potěšil s kamarády, kteří mají podobné názory, já se potěším i s těmi, kteří mají jiné. Ani mě nenapadne, abych si někoho mazala jen proto, abych se nad jeho výroky nemusela rozčilovat.

Rozčiluju se ráda. Zmatek v hlavě ovšem mívám, to musím říct. Nejhorší je, když čtu názory zásadně protichůdné, ale v zásadě přesvědčivé. Třeba o tom covidu. Jeden říká, že jde jen o trochu horší virózu, druhý, že je to útok na existenci lidstva. Podle prvního by se měly otevřít krámy, školy a vleky, podle druhého by šlo o zločin.