Závody ve skoku na špek. U veřejnosti by to jistě byla oblíbená disciplína

Je načase založit Federaci skokanů na špek a disciplínu dostat na vyšší úroveň, stanovit pravidla, sestavit sbor bafuňářů a poté by FSNŠ usilovala o metu nejvyšší, dostat skok na špek do seznamu olympijských sportů.

U veřejnosti by to jistě byla disciplína oblíbená a došlo by zde k vzácnému jevu: podpora ze strany širokých vrstev a zároveň i aprobace z nejvyšších kruhů pachatelů dobra, protože skok na špek je disciplína vrcholně inkluzivní, překračující všechny stereotypy a bariéry genderové, sexuálně orientační, rasové, sociální a vzdělanostní.