Ohledně vysokých škol jsem zachytila nápad, že by se mohl změnit rozvrh školního roku – tak, aby prázdniny připadly na dobu, kdy se musí topí nejvíc, tedy na zimní měsíce. Zda by to bylo proveditelné, to nevím, ale nejspíš by se tím ušetřilo. Víc mě ovšem poděsila představa, že by se měla vrátit distanční výuka.