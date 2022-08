Poslední slovo Tomáše Baldýnského: Daň z filmu

Zlí účetní spočítali, že si tak přijdou na víc peněz. Fuj. Ví se to už tak tři týdny, ale první zprávy ještě situaci popisovaly tak, že ten film byl „tak špatný, že musel jít do stoupy“ (Novinky.cz), ale dnes už se nad Batgirl rozprostírá atmosféra nostalgie. Film, který neuvidíme. Dva sympatičtí režiséři, kterým z rukou vyrvali nedokončený film. Mladá herečka a zpěvačka dominikánského původu, která věnovala rok svého života vytváření této ikonické komiksové postavy. A proti nim amorální finančníci, kteří tu všechnu práci hodili do kanálu.