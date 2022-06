No, nápad to byl asi dobrý na papíře, zrekonstruovat v reálném čase poslední chvíle před atentátem, ale půl hodiny sledovat pána v esesácké uniformě jet mercedesem do práce nebylo ani emotivní, ani informačně nabité (přivolanému historikovi, který jeho štreku ze studia komentoval, došly věty o tom, jak tehdy podél cesty nebyly pro parašutisty žádné stromy na schování, už někde u Klíčan).