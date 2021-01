Poslední slovo Tomáše Baldýnského: Bestie bez roušek

27. ledna 2021 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Praha Hele ho, Paroubka, chvíli ho člověk ztratí z očí, nechá ho cvičit jógu a štěkat na blogu LEV 21, a on se pak vynoří z hlubin zapomnění – bez roušky a přímo v hotelu Princ de Ligne. A Petr Benda, samozřejmě, to jméno přivolává vzpomínky na slavné doby, kdy byl „kmotr“ z Teplic v novinách obden, kdy se dokládalo a vyvracelo, zda mu psal, či nepsal diplomku Valtr Komárek, zda získal své bohatství spíše prodejem tuzexových bonů, či provozováním diskoték v tajném spojenectví s lokálním drogovým dealerem jménem Elemír. Byly to krásné doby, ale už jsou pryč.

Poslední slovo Tomáše Baldýnského: Kulturní válka a mír Dneska ten hlavní přešlap, za který mohou být tihle borci pranýřováni, je absence roušek. Všeobecné pohoršení nad porušováním hygienických předpisů je tak hlasité, že jako obvykle určitě přehluší všechny ostatní otázky – třeba co tam hoši doopravdy řešili a kdo na ně ty fotografy z Blesku poslal –, takže se i my můžeme věnovat otázce toho, zda za naši neradostnou epidemiologickou situaci skutečně mohou špatné vzory. Zda nás tam, kde stále jsme, dostalo skutečně Kalouskovo pivo, Klausova hodinová návštěva toalety v restauraci Dejvická 34 a Prymulovo jednání na Vyšehradě.