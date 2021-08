No jo, že jo, buďme rádi, že proběhla (přesněji, že probíhá, protože jestli doproběhne, také není úplně stopro jisté).



V divných časech žijeme, když musíme být rádi za to, že to, co vždycky bývalo svátek a radost, na kterou se lidi dokázali léta těšit, vůbec proběhlo.



Je to jako říct, buďme rádi, že ta svatba vůbec proběhla nebo že se to dítě vůbec narodilo.